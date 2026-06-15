Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Modesta la performance per il Dow Jones 30, che ha registrato un marginale guadagno a 51.202,3.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51.630,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 50.346,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.913,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)