Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Modesta la performance per il Dow Jones 30, che ha registrato un marginale guadagno a 51.202,3.

Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51.630,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 50.346,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52.913,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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