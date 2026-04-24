Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Frazionale ribasso per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,67%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18.285. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17.686,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17.486,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)