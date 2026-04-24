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Nasdaq 17:46
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Dow Jones 17:46
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Londra 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)

Il DAX termina gli scambi a 24.128,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 24.128,98 punti.
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