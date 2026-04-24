Milano
17:35
47.656
-0,52%
Nasdaq
17:46
27.226
+1,65%
Dow Jones
17:46
49.239
-0,14%
Londra
17:35
10.379
-0,75%
Francoforte
17:35
24.129
-0,11%
Venerdì 24 Aprile 2026, ore 18.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)
Il DAX termina gli scambi a 24.128,98 punti
In breve
,
Finanza
24 aprile 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 24.128,98 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,16%)
Borsa: Grande giornata per Francoforte (+2,85%)
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,41%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%
Argomenti trattati
Francoforte
(369)
Titoli e Indici
DAX
-0,12%
Altre notizie
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,15%
Borsa: Francoforte in caduta libera (-1,56%)
Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,28%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)
Borsa: Exploit per Francoforte (+1,44%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,07%)
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto