Energy, downgrade a Outperform da Websim con taglio target price

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 0,88 euro per azione (dai precedenti 1,40 euro) il target price su Energy Time , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), tagliando anche la raccomandazione a "Outperform" da "Buy".



Gli analisti scrivono che i risultati 2025 mostrano segnali concreti di stabilizzazione operativa per Energy, confermando l'avanzamento del percorso di turnaround avviato dal management. Il ritorno a un EBITDA positivo e il miglioramento del profilo economico nel secondo semestre 2025 avvengono in un contesto di mercato ancora complesso, caratterizzato dal protrarsi della debolezza del segmento residenziale e da una visibilità limitata sul breve periodo.



Parallelamente, prosegue il riposizionamento strategico verso il segmento Extra Large e C&I, maggiormente allineato alle dinamiche strutturali del mercato europeo BESS. Alla luce di una maggiore gradualità nel recupero e di un approccio più prudente sulle tempistiche di piena normalizzazione, Websim ha rivisto al ribasso le stime 2026-2028 (ricavi -39%/-46%/-35%, EBITDA -73%/-71%/-48%). La revisione incorpora il protrarsi della debolezza del residenziale, l'incertezza normativa sulla piena attivazione degli incentivi e un approccio più cauto sul contributo delle aste MACSE di Terna , caratterizzate da un'elevata competizione. Pur a fronte del taglio delle stime, restano invariate le assunzioni di progressiva normalizzazione del business e di recupero strutturale dei margini nel medio periodo.



(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

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