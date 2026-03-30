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BFF Bank, downgrade a Reduce da Equita con taglio target price

Banche, Finanza, Consensus
BFF Bank, downgrade a Reduce da Equita con taglio target price
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Reduce" la raccomandazione su BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, tagliando anche il target price a 2,5 euro per azione (dai precedenti 6 euro) dopo i nuovi provvedimenti di Banca d'Italia a seguito di ulteriori criticità, la cui portata è in corso di definizione.

Il broker ha rivisto il modello per incorporare principalmente gli impatti a livello di RWAs (assumendo uno scenario intermedio tra 0,8-1,3 miliardi di euro sui nuovi Past Due) con effetti sull'evoluzione futura del capitale, che rimane fortemente dipendente dalla capacità di implementazione di strategie di gestione dello stock di Past Due.

A valle della revisione, il TP è stato abbassato "riflettendo anche una minore profittabilità di lungo termine del business e un incremento del Ke per tener conto dei nuovi rischi sul titolo e del mutato contesto di mercato", si legge nella ricerca. "A nostro avviso - viene aggiunto - gli ulteriori rilievi emersi si inseriscono in un quadro che rimane complesso e soggetto a diversi rischi rilevanti, limitando significativamente la visibilità sull'evoluzione futura del business".
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