BFF Bank, downgrade a Reduce da Equita con taglio target price

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a "Reduce
" la raccomandazione
su BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, tagliando anche il target price
a 2,5 euro
per azione (dai precedenti 6 euro) dopo i nuovi provvedimenti di Banca d'Italia
a seguito di ulteriori criticità, la cui portata è in corso di definizione.
Il broker ha rivisto il modello per incorporare principalmente gli impatti a livello di RWAs
(assumendo uno scenario intermedio tra 0,8-1,3 miliardi di euro sui nuovi Past Due) con effetti sull'evoluzione futura del capitale, che rimane fortemente dipendente dalla capacità di implementazione di strategie di gestione dello stock di Past Due.
A valle della revisione, il TP è stato abbassato "riflettendo anche una minore profittabilità di lungo termine del business
e un incremento del Ke per tener conto dei nuovi rischi sul titolo e del mutato contesto di mercato", si legge nella ricerca. "A nostro avviso - viene aggiunto - gli ulteriori rilievi emersi si inseriscono in un quadro che rimane complesso e soggetto a diversi rischi rilevanti, limitando significativamente la visibilità sull'evoluzione futura del business".