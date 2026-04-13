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DiaSorin scende in Borsa con RBC che abbassa target price

Finanza, Consensus
DiaSorin scende in Borsa con RBC che abbassa target price
(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, che soffre anche l'abbassamento a a 75 euro per azione dai precedenti 95 euro del target price da parte di RBC, che ha confermato la raccomandazione "Outperform".

Peggiora la performance di DiaSorin, con un ribasso dell'1,51%, portandosi a 60,18 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 59,85 e successiva a quota 59,53. Resistenza a 60,55.
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