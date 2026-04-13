Impianti: EnVent conferma OUTPERFORM e alza il Target Price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update FY25 su Impianti, specialista di sistemi di comunicazione aziendale e tecnologie mission-critical, nei settori della comunicazione unificata, sicurezza, difesa e sanità. EnVent conferma il rating OUTPERFORM e alza il target price a 1,20 euro per azione (da 1,00 euro), con un potenziale upside del 43% rispetto al prezzo di chiusura dell’8 aprile.



Nel FY25, Impianti ha registrato 8,2 mln euro di ricavi, oltre le stime di EnVent di 7,1 mln euro. La crescita è stata trainata dalla business unit Defense–Healthcare, che ha riportato 1,1 mln euro di ricavi rispetto a 0,1 mln euro dell’anno precedente, grazie ai primi ordini di droni e sistemi anti-drone. L’EBITDA sale a 0,2 mln euro, rispetto a 0,3 mln euro di perdita nel 2024, mentre la posizione finanziaria netta è cash-positive per 0,6 mln euro in linea con il FY24.



Al 31 dicembre 2025, il backlog è pari a 4,1 mln euro, +50% su base annua.



La business unit Defense–Healthcare sta accelerando lo sviluppo nel segmento dell’Advanced Air Mobility, sostenuta dai primi contratti per sistemi anti-drone nella seconda metà dell’anno. Nel 2025, il mercato professionale dei droni in Italia è cresciuto del 5% su base annua, mentre a livello globale si prevede un CAGR del 23% fino al 2034.





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