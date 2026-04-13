Energy Time, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 6,60 euro per azione (dai precedenti 5,25 euro) il target price su Energy Time , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 58%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno aggiornato le stime per l'anno in corso e per i successivi. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 53,9 milioni di euro e un EBITDA pari a 9,95 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 18,5%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 90 milioni di euro (CAGR 25-28: 52,7%) nel 2028, con EBITDA pari a 17,1 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 19%), in crescita rispetto a 4,63 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 18,3%). A livello patrimoniale, stimiamo per il 2028 una NFP cash positive pari a 10,88 milioni di euro.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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