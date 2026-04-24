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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Banks
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24 aprile 2026 - 15.00
Si muove in retromarcia l'
indice bancario europeo
, che scivola a 254,91 punti.
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