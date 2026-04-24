Milano 12:36
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Francoforte: brusca correzione per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brusca correzione per Flatexdegiro
Scende sul mercato Flatexdegiro, che soffre con un calo del 4,15%.
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