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Francoforte: sell-off per MTU Aero Engines
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24 aprile 2026 - 09.50
In forte ribasso il
produttore di motori aeronautici
, che mostra un -4,36%.
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