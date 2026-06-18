Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di motori aeronautici, che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che MTU Aero Engines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,62%, rispetto a +3,04% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'esame di breve periodo di MTU Aero Engines classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 342,2 Euro e primo supporto individuato a 331,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 353,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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