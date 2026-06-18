Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di motori aeronautici , che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che MTU Aero Engines mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,62%, rispetto a +3,04% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo di MTU Aero Engines classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 342,2 Euro e primo supporto individuato a 331,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 353,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```