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Francoforte: andamento rialzista per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: andamento rialzista per MTU Aero Engines
Seduta vivace oggi per il produttore di motori aeronautici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.
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