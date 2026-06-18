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Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines
Seduta vivace oggi per il produttore di motori aeronautici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.
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