Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim
(Teleborsa) - Ribasso per Cts Eventim, che presenta una flessione del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale di Cts Eventim rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Cts Eventim suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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