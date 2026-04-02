Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim

(Teleborsa) - Ribasso per Cts Eventim , che presenta una flessione del 2,12%.



Lo scenario su base settimanale di Cts Eventim rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Cts Eventim suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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