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/ In evidenza Builders FirstSource sul listino di New York
In evidenza Builders FirstSource sul listino di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
31 marzo 2026 - 16.10
Prepotente rialzo per il
fornitore di prodotti per l'edilizia
, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.
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