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In evidenza Builders FirstSource sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Builders FirstSource sul listino di New York
Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.
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