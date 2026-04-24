Milano 12:39
47.460 -0,93%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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Londra: risultato positivo per Sainsbury's

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Sainsbury's
Punta con decisione al rialzo la performance della catena inglese di supermercati, con una variazione percentuale del 2,06%.
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