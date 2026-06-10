Madrid: scambi al rialzo per Indra
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,6%, rispetto a -0,17% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 56,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 55,17. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 54,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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