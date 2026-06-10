Madrid: scambi al rialzo per Indra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,6%, rispetto a -0,17% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 56,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 55,17. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 54,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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