Meloni in pressing su Bruxelles: "serve coraggio, non escludo scostamento"

(Teleborsa) - E' una zavorra pesante e piena di incognite quella con la quale la Premier Meloni si presenta a Cipro: anzitutto, non essere uscita dalla procedura per il deficit ma ovviamente anche il difficile contesto internazionale con il conflitto Usa- Iran di cui, al momento, non è dato sapere quando finirà. Sullo sfondo - ma neanche tanto - l'ultima manovra prima delle elezioni politiche.



Roma cerca la sponda di Bruxelles perchè non è sufficiente il piano lanciato mercoledì da Ursula von der Leyen. "L'Europa deve essere più coraggiosa. Appezzo quanto fatto dalla Commissione ma non è sufficiente", è la stilettata del capo dell'esecutivo. Non sarà l'unica, nei quasi sette minuti di doorstep con i cronisti. "Siamo qui per cercare risposte", premette Meloni, consapevole che le risposte a cui aspira non potranno concretizzarsi già sulla costa orientale di Cipro. Roma punta allo scorporo delle spese utilizzate per far fronte alla crisi energetica. Una crisi dei prezzi, prima che delle forniture. Il modello suggerito è il Safe, pensato dai vertici comunitari per dare lo sprint alle spese per la difesa.



Il Rearm Eu prevede infatti una clausola di salvaguardia, ovvero una temporanea deviazione dal percorso di bilancio, che copre un periodo di quattro anni e un massimo dell'1,5% del Pil in flessibilità. Più di dieci i Paesi membri che l'hanno attivata. L'Italia non ancora, e il fatto che non sia uscita dalla procedura complica le cose.



Ma al di là del quadro tecnico, per Meloni sembra essere cambiato il contesto economico e politico. Il modello Safe, ragiona la premier, dovrebbe essere applicato anche per la crisi energetica, anche perché l'allargamento delle maglie Ue sugli aiuti di Stato a imprese e più vulnerabili - lanciato mercoledì dalla Commissione - non tiene conto del fatto che lo spazio fiscale cambia tra i 27. Cambia, ad esempio, tra un Paese come la Germania e uno come l'Italia.



Una partita, quella di Meloni, che sembra davvero in salita.

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