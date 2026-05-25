Giornata dell'Africa, Meloni: "Con il Piano Mattei costruiamo un destino comune"

(Teleborsa) - "Oggi rinnoviamo l'impegno dell'Italia per costruire con i popoli africani un nuovo modello di cooperazione e sviluppo reciproco". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 63° anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana – oggi Unione Africana – che ha ribadito l'impegno italiano verso il continente e i principi alla base del Piano Mattei.



Meloni ha descritto l'Africa come "una culla di risorse, talenti e formidabile dinamismo, che guarda al futuro con speranza". Al centro del messaggio, la volontà di superare ogni approccio assistenzialistico: con il Piano Mattei, ha sottolineato la premier, "l'Italia ha scelto di sostenere questo percorso di crescita, rifiutando ogni logica assistenzialistica e predatoria, lavorando da pari a pari per trasformare le idee in programmi concreti". Un modello che, secondo Meloni, punta a "creare lavoro e garantire ai giovani il diritto a non dover emigrare."



Le iniziative italiane spaziano su più fronti: "Dall'energia all'agricoltura, dalle infrastrutture digitali alla tutela dell'acqua, fino alla sanità", con un punto in comune: il "capitale umano e la formazione dei giovani" come "la risorsa più preziosa",



"L'Italia c'è. Al fianco di un Continente giovane e dinamico, legata da un destino comune che costruiamo giorno dopo giorno attraverso progetti reali e risultati condivisi", ha concluso Meloni.

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