New York: Deere & Company in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali , che esibisce una perdita secca del 4,16% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deere & Company , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Deere & Company rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 581,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 560,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 602,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```