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New York: Deere & Company in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: Deere & Company in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali, che esibisce una perdita secca del 4,16% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deere & Company, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Deere & Company rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 581,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 560,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 602,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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