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New York: profondo rosso per HCA Healthcare

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per HCA Healthcare
A picco la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che presenta un pessimo -8,16%.
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