New York: VeriSign in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione , che tratta in perdita del 5,44% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di VeriSign , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 274,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 251,3. L'equilibrata forza rialzista di VeriSign è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 298,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```