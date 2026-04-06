A New York, forte ascesa per VeriSign

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a VeriSign rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di VeriSign sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 274,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 262,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 286,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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