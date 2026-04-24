OPA Digital Value, adesioni allo 0,05% nel primo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value, risulta che oggi 24 aprile 2026 sono state presentate 1.540 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.540, pari al 0,04961% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 24 aprile e terminerà il 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Digital Value acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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