Digital Value, OEP Capital Advisors supera la soglia del 66,67% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors sulle azioni ordinarie di Digital Value , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, l'offerente ha reso noto che, a seguito degli acquisti sul mercato tra il 6 marzo e il 27 marzo 2026, è venuto a detenere una partecipazione complessiva pari a 69,17% del capitale, superando pertanto la soglia del 66,67%. Detiene quindi azioni sufficienti da assicurare l'approvazione della delibera di fusione in sede di assemblea straordinaria e conseguire il delisting.

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