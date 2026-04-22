Digital Value, il CdA giudica congruo corrispettivo OPA di OEP Danzig

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Digital Value , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha approvato all'unanimità dei votanti il comunicato dell'emittente relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da OEP Danzig BidCo, giudicando congruo il corrispettivo di 29,00 euro cum dividendo per azione dal punto di vista finanziario.



Il presidente Vittorio Antonio Palladino e il consigliere Alessandro Nasi si sono astenuti in quanto portatori di un interesse in relazione all'offerta.



La valutazione si basa sulle fairness opinion di due advisor finanziari indipendenti: il prof. Roberto Tasca di New Deal Advisors, nominato dagli amministratori indipendenti, e il prof. Angelo Miglietta, nominato dall'intero CdA. Il parere degli amministratori indipendenti, rilasciato all'unanimità, è stato anch'esso preso in considerazione ai fini della valutazione.



Il documento di offerta è stato approvato da Consob con delibera del 16 aprile 2026.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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