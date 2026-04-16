Digital Value, OPA al via il 24 aprile dopo via libera Consob a documento di offerta

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value , l'offerente ha reso noto che Consob ha approvato il documento di offerta. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 24 aprile 2026 e terminerà, salvo proroghe, il 15 maggio 2026 (estremi inclusi). Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le sedute del 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2026. L’offerente pagherà agli aderenti un corrispettivo di 29 euro cum dividendo.

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