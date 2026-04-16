Digital Value, OPA al via il 24 aprile dopo via libera Consob a documento di offerta
(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value, l'offerente ha reso noto che Consob ha approvato il documento di offerta. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 24 aprile 2026 e terminerà, salvo proroghe, il 15 maggio 2026 (estremi inclusi). Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le sedute del 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2026. L’offerente pagherà agli aderenti un corrispettivo di 29 euro cum dividendo.
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