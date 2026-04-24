Parigi: andamento negativo per Capgemini

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , in flessione del 2,08% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Capgemini segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 97,04 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 100,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 95,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```