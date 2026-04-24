Parigi: andamento negativo per Capgemini
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Capgemini segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 97,04 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 100,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 95,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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