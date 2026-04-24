Parigi: movimento negativo per Thales

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che sta segnando un calo del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di Thales è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Thales mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 235,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 240,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 233.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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