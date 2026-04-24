Piazza Affari: calo per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra un decremento del 2,67%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa evidenzia un declino dei corsi verso area 52,23 Euro con prima area di resistenza vista a 53,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 51,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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