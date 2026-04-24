Milano 9:40
47.502 -0,85%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:40
10.407 -0,47%
24.135 -0,08%

Piazza Affari: movimento negativo per WIIT

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per WIIT
Pressione sul fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta con una perdita del 2,27%.
Condividi
```