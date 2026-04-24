Milano 9:40
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Piazza Affari: rosso per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: rosso per Avio
Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 3,72% sui valori precedenti.
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