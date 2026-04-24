PLATINUM del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Affonda sul mercato il metallo bianco-argenteo, che alla chiusura soffre con un calo del 2,04%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2.101,3, con il supporto più immediato individuato in area 2.001,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.967,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)