Milano 9:41
47.508 -0,83%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:41
10.411 -0,44%
24.139 -0,07%

PLATINUM del 23/04/2026

Finanza
PLATINUM del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Affonda sul mercato il metallo bianco-argenteo, che alla chiusura soffre con un calo del 2,04%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2.101,3, con il supporto più immediato individuato in area 2.001,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.967,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```