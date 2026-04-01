Usa: vendite industria salgono a gennaio, si riducono a sorpresa le scorte

(Teleborsa) - Diminuiscono più delle attese a gennaio le scorte, mentre aumentano le vendite dell'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a -0,1% a 2.675 miliardi di dollari, un dato migliore delle stime di consensus che prevedevano una variazione nulla come quella registrata il mese precedente.



Su base annua si è registrato un incremento dell'1%.



Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute dello 0,3% a 1.974,6 miliardi di dollari.



Su anno si registra un aumento del 4,5%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,35. A gennaio 2025 era pari all'1,40.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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