Carenza di jet fuel, UE chiarisce sui rimborsi

(Teleborsa) - La carenza di carburante è "una circostanza straordinaria" e, per questo, non da' necessariamente diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo. Diversamente, se un volo viene annullato a causa dell'eccessivo costo di jet fuel, il diritto al risarcimento sussiste, non essendo quest'ultima una circostanza straordinaria. E' quanto emerge dalle dichiarazioni del commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas al termine della videocall dei ministri dei 27. Il commissario ha anche aggiunto un dato: "In questa fase il mercato gestisce la pressione e non ci sono indicazioni di ammanchi veri e propri" di jet fuel.



"Se le compagnie hanno cancellato dei voli non è stato per la mancanza di jet fuel, ma per l'impennata dei prezzi del carburante. La cancellazione di alcuni voli non ha niente da vedere con l'evocazione della carenza di carburante. E al momento non abbiamo evidenza di massicce cancellazioni di voli nelle prossime settimane", ha aggiunto Tzitzikostas.



"Vorrei evidenziare che l'Ue detiene scorte di emergenza" di jet fuel. "Queste scorte possono e verranno immesse sul mercato solo se necessario. In questa fase il mercato gestisce la pressione e non ci sono indicazioni di ammanchi veri e propri", ha aggiunto. "L'Europa è pronta a dare il benvenuto a tutti i turisti che verranno quest'estate. Oggi è ancora più importante mandare un messaggio: l'Europa è un posto sicuro da visitare".



"Abbiamo dei diritti per i passeggeri codificati, in caso di cancellazioni di voli i passeggeri hanno diritto di chiedere informazioni, di chiedere un rimborso e anche un risarcimento. I turisti che verranno in Europa hanno delle garanzie. Le compagnie aree sono obbligate ad assistere i passeggeri", ha sottolineato.



Condividi

```