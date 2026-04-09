USA, a febbraio scorte ingrosso salgono oltre attese
(Teleborsa) - Salgono a sorpresa le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di febbraio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,8% a 919,6 miliardi di dollari, contro il -0,5% stimato dal consensus e rispetto al +0,2% riportato nel mese precedente.
Su base annua si registra un aumento dell'1,8%.
Nello stesso periodo le vendite sono salite del 2,7% su base mensile a 751,9 miliardi di dollari dopo il +1,1% registrato a gennaio (dato rivisto da +0,5%).
Su anno si è registrato un aumento dell'8,8%.
La ratio scorte/vendite è pari all'1,22 contro l'1,31 di un anno prima.
(Foto: Photo by Adrian Sulyok on Unsplash)
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