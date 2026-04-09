Milano 16:34
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Nasdaq 16:34
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Dow Jones 16:34
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Londra 16:34
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USA, Scorte ingrosso (MoM) in febbraio

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USA, Scorte ingrosso (MoM) in febbraio
USA, Scorte ingrosso in febbraio su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,5%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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