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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un timido -0,16%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49.430,7. Primo supporto visto a 49.090. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 48.949,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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