Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 24 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 48.023. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47.472. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47.289.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)