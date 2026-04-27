Milano 12:10
47.771 +0,24%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:10
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Francoforte 12:10
24.274 +0,60%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 24 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 48.023. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47.472. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47.289.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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