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Borsa: Londra, apertura -0,13%
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Finanza
27 aprile 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 -0,13% a quota 10.365,7 dopo l'apertura.
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