Borsa: Londra, apertura -0,13%

Milano 12:12
47.774 +0,25%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:12
10.393 +0,13%
Francoforte 12:12
24.273 +0,60%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,13% a quota 10.365,7 dopo l'apertura.
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