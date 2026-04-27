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Francoforte: positiva la giornata per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Bene la compagnia chimica tedesca, con un rialzo del 3,21%.
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