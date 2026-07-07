Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca , che avanza bene del 2,33%.



L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 15,91 Euro. Supporto a 15,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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