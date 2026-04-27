Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di armamenti e componenti per automobili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Rheinmetall AG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.327,4 Euro. Prima resistenza a 1.365,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.305,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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