Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di armamenti e componenti per automobili , in guadagno del 2,27% sui valori precedenti.



L'andamento di Rheinmetall AG nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.405,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.467. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.369,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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