Milano 15:18
47.587 -0,67%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 15:18
10.411 -0,44%
Francoforte 15:18
24.158 +0,01%

Francoforte: rosso per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Rheinmetall AG
Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili, con una flessione del 3,13%.
Condividi
```