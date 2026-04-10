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Rheinmetall AG, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Rheinmetall AG, scendono le quotazioni a Francoforte
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che passa di mano in perdita del 6,26%.
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