Piazza Affari: positiva la giornata per Generali Assicurazioni
(Teleborsa) - Scambia in profit il Leone di Trieste, che lievita del 2,10%.
Il movimento di Generali Assicurazioni, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia assicurativa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Generali Assicurazioni evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 38,63 Euro. Primo supporto a 38,14. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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