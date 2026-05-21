Piazza Affari: positiva la giornata per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Scambia in profit il Leone di Trieste , che lievita del 2,10%.



Il movimento di Generali Assicurazioni , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia assicurativa . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Generali Assicurazioni evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 38,63 Euro. Primo supporto a 38,14. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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