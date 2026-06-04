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Delfin, intesa sul riassetto tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico

Finanza
Delfin, intesa sul riassetto tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico
(Teleborsa) - Passo decisivo per il via libera al riassetto della holding degli eredi Del Vecchio. Secondo quando si apprende da fonti finanziarie, Leonardo Maria Del Vecchio si è impegnato a ritirare ogni causa avanzata in Tribunale e lo stesso ha fatto suo fratello Rocco Basilico.

A questo punto, a quattro anni dalla scomparsa del fondatore della dinastia, Leonardo Del Vecchio, si potrà procedere al riassetto della holding con Leonardo Maria pronto a salire al 37,5% di Delfin acquistando il 25% delle azioni dai fratelli Luca e Paola.
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