Generali lancia bond subordinato Tier 2 in euro fino a 750 milioni

(Teleborsa) - Generali ha annunciato l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 a tasso fisso per un importo nominale fino a 750 milioni di euro, nell'ambito del proprio Euro Medium Term Notes Programme. I titoli saranno offerti esclusivamente a investitori professionali domestici e internazionali, con restrizioni alla distribuzione negli Stati Uniti e in Canada, e saranno quotati sul Segmento Professionale della Borsa del Lussemburgo e sul mercato Euronext Access - Segmento Professionale di Borsa Italiana.



HSBC Continental Europe agirà in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager; BBVA, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank GmbH agiranno come Joint Lead Managers.

Condividi

```